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11 декабря, источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» благодаря голу Роналду с пенальти

Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Манчестер Юнайтед».

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Источник: Reuters
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Гости одержали победу — 1:0.

На 74-й минуте защитник «канареек» Максимилиан Ааронс нарушил правила в своей штрафной площади, после чего судья Даррен Ингланд поставил пенальти в ворота «Норвича». 11-метровый реализовал нападающий Криштиану Роналду.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Даррен Ингланд. Ему помогали ассистенты Константин Хатцидакис и Питер Джеймс. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.

«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков в 16 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» (10) — на 20-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 16 встречах набравший 38 очков.

Норвич
0:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
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