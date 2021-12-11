«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» благодаря голу Роналду с пенальти

«Парни Джеррарда оборонялись как демоны». Самый эмоциональный момент дня: Стиви Джи вернулся на «Энфилд», но проиграл

На 74-й минуте защитник «канареек» Максимилиан Ааронс нарушил правила в своей штрафной площади, после чего судья Даррен Ингланд поставил пенальти в ворота «Норвича». 11-метровый реализовал нападающий Криштиану Роналду.