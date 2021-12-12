Гол Ибрагимовича на 92-й минуте спас «Милан» от поражения в матче с «Удинезе»

Встреча прошла в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл португальский нападающий «Удинезе» Бету. На второй компенсированной минуте ко второму тайму Златан Ибрагимович восстановил равенство ударом через себя. Хозяева заканчивали вдесятером из-за удаления Исаака Саксесса.

У «Милана» теперь 39 очков, команда Стефано Пиоли возглавляет турнирную таблицу итальянского чемпионата, но по итогам тура её может обойти «Интер» (37), который в воскресенье сыграет с «Кальяри». «Удинезе» набрал 17 баллов и идёт на 15-м месте.