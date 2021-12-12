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14:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Сотрудника академии «Барселоны» заподозрили в насилии над воспитанниками

В академии футбольного клуба «Барселона» случился сексуальный скандал. Об этом сообщает ARA.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Бывшего тренера и координатора детских команд академии каталонцев Альберта Бенайжеса заподозрили в сексуальном насилии над воспитанниками. Источник сообщает, что свидетелями выступили 60 человек. От действий специалиста страдали как мальчики, так и девочки.

Утверждается, что Бенайжес заходил в душевые, прикасался к гениталиям футболистов и смотрел вместе с ними порнографию. После того, как в «Барселоне» узнали о готовящейся публикации, сотрудник академии был уволен.

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Бенайжес работал в академии «Барселоны» с 1992 по 2011 год. Затем он тренировал в клубе из ОАЭ «Аль-Васле», мексиканской «Гвадалахаре» и японском «Виссел Кобе». В апреле 2021 года после приглашения президента «Барселоны» Жоана Лапорты он вернулся в академию каталонцев.

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