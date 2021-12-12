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13:44 (мск), источник: Sports.Ru

Футбол обогнал хоккей по популярности в США и вышел на 4-е место среди всех видов спорта

Футбол обошел хоккей по популярности в США и вышел на 4-е место среди всех видов спорта — после американского футбола, баскетбола и бейсбола.

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Источник: Reuters

Как пишет Daily Mail, рост популярности футбола в стране отражает крупная сделка на 2 миллиарда фунтов (2,65 млрд долларов — прим. Sports.ru) между АПЛ и американской телекомпанией NBC. Кроме того, ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, тоже может поспособствовать увеличению интереса жителей региона к футболу.

«Сегодня футбол — четвертый по популярности вид спорта в США. Футбол опережает хоккей, его популярность растет. Это является одной из причин, почему NBC так много платит за контракт», — сказал специалист по спортивным медиа Пьер Маес.

Исследование, проведенное компанией Ampere Analysis в ноябре, показывает, что 49% американских любителей спорта смотрят футбол по телевизору. За хоккеем следят 37%.

Кроме того, доля американских болельщиков, активно следящих за АПЛ, выросла в последние 2 года с 12 до 15%. Количество болельщиков, готовых платить за просмотр матчей английской лиги, увеличилось с 6 до 9%.

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