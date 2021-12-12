Футбол обогнал хоккей по популярности в США и вышел на 4-е место среди всех видов спорта

Как пишет Daily Mail, рост популярности футбола в стране отражает крупная сделка на 2 миллиарда фунтов (2,65 млрд долларов — прим. Sports.ru) между АПЛ и американской телекомпанией NBC. Кроме того, ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, тоже может поспособствовать увеличению интереса жителей региона к футболу.

«Сегодня футбол — четвертый по популярности вид спорта в США. Футбол опережает хоккей, его популярность растет. Это является одной из причин, почему NBC так много платит за контракт», — сказал специалист по спортивным медиа Пьер Маес.

Исследование, проведенное компанией Ampere Analysis в ноябре, показывает, что 49% американских любителей спорта смотрят футбол по телевизору. За хоккеем следят 37%.