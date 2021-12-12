Гол Миранчука помог «Аталанте» победить «Верону»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и отметился забитым голом. Для него это первый мяч в нынешнем сезоне.

Напомним, что 26-летний россиянин попал в стартовый состав впервые с 18 сентября. Тогда он сыграл в матче 4-го тура против «Салернитаны» (1:0) и был заменен после первого тайма.