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19:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Миранчука помог «Аталанте» победить «Верону»

«Атланта» в гостях победила «Верону» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Команда из Бергамо в гостях победила со счетом 2:1.

Аталанта
ВеронаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и отметился забитым голом. Для него это первый мяч в нынешнем сезоне.

Напомним, что 26-летний россиянин попал в стартовый состав впервые с 18 сентября. Тогда он сыграл в матче 4-го тура против «Салернитаны» (1:0) и был заменен после первого тайма.

«Аталанта» выиграла шесть матчей подряд и поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Верона
1:2
Первый тайм: 1:1
Аталанта
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