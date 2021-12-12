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20:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вспышка коронавируса произошла в «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вспышка коронавируса выявлена в составе английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

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Коллективный иммунитет55.7%
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, случаи заражения были выявлены в результате тестирования после матча 16-го тура АПЛ с «Норвичем» (1:0), который прошел в субботу. Количество и имена заразившихся не уточняются, но клуб уже уведомил о случившемся руководство лиги.

При этом вспышка COVID-19 не остановила работу тренировочной базы «МЮ». Команда продолжает подготовку к матчу 17-го тура против «Брентфорда», который пройдет 14 декабря в Лондоне. Заразившиеся игроки и члены персонала уже переведены на самоизоляцию.

Ранее из-за вспышки коронавируса в лондонском «Тоттенхэме» были отменены два матча с участием «шпор» — встреча Лиги конференций с французским «Ренном» в четверг и игра АПЛ против «Брайтона» в воскресенье.

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