Вспышка коронавируса произошла в «Манчестер Юнайтед»

По информации источника, случаи заражения были выявлены в результате тестирования после матча 16-го тура АПЛ с «Норвичем» (1:0), который прошел в субботу. Количество и имена заразившихся не уточняются, но клуб уже уведомил о случившемся руководство лиги.

При этом вспышка COVID-19 не остановила работу тренировочной базы «МЮ». Команда продолжает подготовку к матчу 17-го тура против «Брентфорда», который пройдет 14 декабря в Лондоне. Заразившиеся игроки и члены персонала уже переведены на самоизоляцию.