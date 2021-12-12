«Барселона» упустила победу над «Осасуной»

Каталонский клуб открыл счет на 12-й минуте благодаря точному удару Николаса Гонсалеса. Однако спустя 2 минуты гости сравняли счет — забитым мячом отличился Давид Гарсия. На 49-й минуте «Барса» вновь вышла вперед после гола Абде Эззалзули. Хозяевам снова удалось отыграться — на 86-й минуте ворота сине-гранатовых поразил Эсекьель Авила.