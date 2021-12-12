«Барселона» упустила победу над «Осасуной»
«Барселона» не смогла обыграть «Осасуну» в выездном матче 17-го тура чемпионата Испании (2:2).
Осасуна
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«Барселона» не смогла обыграть «Осасуну» в выездном матче 17-го тура чемпионата Испании (2:2).
Каталонский клуб открыл счет на 12-й минуте благодаря точному удару Николаса Гонсалеса. Однако спустя 2 минуты гости сравняли счет — забитым мячом отличился Давид Гарсия. На 49-й минуте «Барса» вновь вышла вперед после гола Абде Эззалзули. Хозяевам снова удалось отыграться — на 86-й минуте ворота сине-гранатовых поразил Эсекьель Авила.
«Барселона» набрала 24 очка и находится на 8-м месте в турнирной таблице. «Осасуна» с 22 баллами в активе поднялась на 10-ю строчку.