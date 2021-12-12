Вратарь сборной России Никита Хайкин стал чемпионом Норвегии второй год подряд
«Буде-Глимт» победил «Мьендален» в матче заключительного, 30-го тура чемпионата Норвегии со счетом 3:0.
Россия
Буде-Глимт
«Буде-Глимт» победил «Мьендален» в матче заключительного, 30-го тура чемпионата Норвегии со счетом 3:0.
Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин отыграл все 90 минут.
Этот результат принес «Буде-Глимту» вторую подряд победу в чемпионате страны. Команда набрала 63 очка, ближайший преследователь по турнирной таблице «Мольде» отстал на три балла.
Ранее Хайкин был вызван в сборную России на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира с командами Кипра (6:0) и Хорватии (0:1), но на поле не появился.