Как появилось культовое празднование Роналду. Криштиану придумал его во время сборов в США
Его копировал даже Мбаппе.
Его копировал даже Мбаппе.
Недавно Криштиану Роналду преодолел отметку в 800 голов в карьере. Последние восемь лет португалец празднует забитые мячи в фирменном стиле — разбегается, высоко прыгает, разворачивается в воздухе и громко выкрикивает «Siii» (в переводе с испанского — «Дааа!»).
Празднование Криша уже стало культовым. Его копируют футболисты и атлеты из других видов спорта, повторяют дети на футбольных полях, а ещё обожают фанаты. Правда, есть и те, кто считают празднование Роналду высокомерным и надменным.
В любом случае, сейчас оно популярнее самбы и распальцовки Роналдиньо, сердца Бэйла и дэба Погба, который одобряет Всемирная организация здравоохранения. Рассказываем, как Роналду придумал культовое празднование, со временем ставшее отличительной фишкой португальца.
В августе 2013-го мадридцы проводили сборы в США, участвуя в Международном кубке чемпионов. Команда Карло Анчелотти дошла до финала, где столкнулась с «Челси». Игра оказалась для «Реала» лёгкой прогулкой — 3:1. Всё решил дубль Роналду, после которого он представил всем фирменное празднование гола.
Тогда оно выглядело довольно сыровато. Криш не делал разворот в воздухе, а сам прыжок был скромным. Со временем Роналду улучшил своё празднование. Помимо эффектного разворота на 180 градусов португалец добавил приземление в виде широко расставленных ног.
Перформанс так понравился фанатам «Реала», что вскоре они стали выкрикивать «Siii» вместе с Кришем. Фотографы вылавливали эффектный кадр, а болельщики на стадионе наслаждались моментом.
Сам Роналду рассказал об истории появления культового празднования лишь в декабре 2019 года.
«Я начал так выкрикивать, когда играл в “Реале”. В случае побед они говорили “Siiii!”. Я тоже начал это говорить, не знаю почему. Это было естественно для меня. Я помню, как мы проводили предсезонку в Лос-Анджелесе. Мы играли с “Челси”, я забил гол и сделал это (имитирует празднование).
Люди спрашивали меня: «Зачем ты это сделал?». Не знаю. Я сделал это, все вышло непроизвольно. Всегда говорю, что лучшие вещи случаются сами собой", — сказал Роналду в интервью DAZN.
Традиция выкрикивать «Siii» Криштиану продолжил сначала в «Ювентусе».
А затем и в «Манчестер Юнайтед».
Кстати, недавно португалец во время празднования чуть не получил травму. По информации газеты Marca, Роналду неудачно приземлился после гола в ворота «Арсенала» (3:2), повредив колено. Криш остался на поле, но под конец матча всё же был заменён. К счастью, после игры травма не подтвердилась — спустя три дня Роналду вышел в старте против «Кристал Пэлас».
Сейчас празднование копируют даже некоторые футболисты. Например, Мбаппе признавался, что отмечал голы в стиле португальца, когда играл в академии «Монако». Уже в 2019-м перформанс Криша повторил сербский полузащитник «Герты» Марко Груич. Он отпраздновал гол в ворота «Шальке» в стиле Роналду, а после игры объяснил, почему это сделал.
«Это были чистые эмоции. Я не мог контролировать это, просто так получилось. Я уважаю Роналду. Он отличный образец для подражания для меня, потому что он с одержимостью работает над своим развитием», — сказал Груич в интервью Bild.