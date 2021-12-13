Как появилось культовое празднование Роналду. Криштиану придумал его во время сборов в США

Недавно Криштиану Роналду преодолел отметку в 800 голов в карьере. Последние восемь лет португалец празднует забитые мячи в фирменном стиле — разбегается, высоко прыгает, разворачивается в воздухе и громко выкрикивает «Siii» (в переводе с испанского — «Дааа!»).

Празднование Криша уже стало культовым. Его копируют футболисты и атлеты из других видов спорта, повторяют дети на футбольных полях, а ещё обожают фанаты. Правда, есть и те, кто считают празднование Роналду высокомерным и надменным.

В любом случае, сейчас оно популярнее самбы и распальцовки Роналдиньо, сердца Бэйла и дэба Погба, который одобряет Всемирная организация здравоохранения. Рассказываем, как Роналду придумал культовое празднование, со временем ставшее отличительной фишкой португальца.

Впервые Криштиану отметил гол в фирменном стиле на сборах «Реала» в США. Оказывается, всё получилось спонтанно

В августе 2013-го мадридцы проводили сборы в США, участвуя в Международном кубке чемпионов. Команда Карло Анчелотти дошла до финала, где столкнулась с «Челси». Игра оказалась для «Реала» лёгкой прогулкой — 3:1. Всё решил дубль Роналду, после которого он представил всем фирменное празднование гола.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tgNnbS65-s8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тогда оно выглядело довольно сыровато. Криш не делал разворот в воздухе, а сам прыжок был скромным. Со временем Роналду улучшил своё празднование. Помимо эффектного разворота на 180 градусов португалец добавил приземление в виде широко расставленных ног.

Перформанс так понравился фанатам «Реала», что вскоре они стали выкрикивать «Siii» вместе с Кришем. Фотографы вылавливали эффектный кадр, а болельщики на стадионе наслаждались моментом.

Сам Роналду рассказал об истории появления культового празднования лишь в декабре 2019 года.

«Я начал так выкрикивать, когда играл в “Реале”. В случае побед они говорили “Siiii!”. Я тоже начал это говорить, не знаю почему. Это было естественно для меня. Я помню, как мы проводили предсезонку в Лос-Анджелесе. Мы играли с “Челси”, я забил гол и сделал это (имитирует празднование).

Люди спрашивали меня: «Зачем ты это сделал?». Не знаю. Я сделал это, все вышло непроизвольно. Всегда говорю, что лучшие вещи случаются сами собой", — сказал Роналду в интервью DAZN.

Традиция выкрикивать «Siii» Криштиану продолжил сначала в «Ювентусе».

А затем и в «Манчестер Юнайтед».

Кстати, недавно португалец во время празднования чуть не получил травму. По информации газеты Marca, Роналду неудачно приземлился после гола в ворота «Арсенала» (3:2), повредив колено. Криш остался на поле, но под конец матча всё же был заменён. К счастью, после игры травма не подтвердилась — спустя три дня Роналду вышел в старте против «Кристал Пэлас».

Сейчас празднование копируют даже некоторые футболисты. Например, Мбаппе признавался, что отмечал голы в стиле португальца, когда играл в академии «Монако». Уже в 2019-м перформанс Криша повторил сербский полузащитник «Герты» Марко Груич. Он отпраздновал гол в ворота «Шальке» в стиле Роналду, а после игры объяснил, почему это сделал.