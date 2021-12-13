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00:33 (мск), источник: Sport24

Фанаты «Легии» напали на игроков команды после поражения от «Вислы Плоцк»

Фанаты «Легии» напали на игроков команды после гостевого поражения от «Вислы Плоцк» (0:1) в 18-м туре чемпионата Польши, сообщает Interia Sport.

Легия
Спартак
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Согласно источнику, разъяренные болельщики атаковали автобус с игроками «Легии». Отмечается, что во время инцидента пострадали несколько легионеров команды.

«Легия» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице домашнего чемпионата. Ранее на этой неделе варшавский клуб потерпел поражение от «Спартака» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы и завершил выступления в еврокубках.

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