Фанаты «Легии» напали на игроков команды после поражения от «Вислы Плоцк»

Согласно источнику, разъяренные болельщики атаковали автобус с игроками «Легии». Отмечается, что во время инцидента пострадали несколько легионеров команды.

«Легия» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице домашнего чемпионата. Ранее на этой неделе варшавский клуб потерпел поражение от «Спартака» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы и завершил выступления в еврокубках.