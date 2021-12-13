Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Монако», Головин отыграл весь матч
«ПСЖ» в матче 18-го тура чемпионата Франции обыграл «Монако» со счетом 2:0.
ПСЖ
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«ПСЖ» в матче 18-го тура чемпионата Франции обыграл «Монако» со счетом 2:0.
Дубль во встрече оформил Килиан Мбаппе, открыв счет в матче реализованным пенальти. Российский полузащитник гостей Александр Головин провел на поле весь матч.
После этого матча «ПСЖ» с 45 очками лидирует в чемпионате Франции, «Монако» с 26 очками — на восьмой строчке.