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00:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Монако», Головин отыграл весь матч

«ПСЖ» в матче 18-го тура чемпионата Франции обыграл «Монако» со счетом 2:0.

ПСЖ
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Дубль во встрече оформил Килиан Мбаппе, открыв счет в матче реализованным пенальти. Российский полузащитник гостей Александр Головин провел на поле весь матч.

После этого матча «ПСЖ» с 45 очками лидирует в чемпионате Франции, «Монако» с 26 очками — на восьмой строчке.

ПСЖ
2:0
Первый тайм: 2:0
Монако
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