Бензема и Винисиус — короли Мадрида, Спаллетти испортили юбилей, Хайкин — двукратный чемпион Норвегии

Испания: «Барса» тонет

«Осасуна» — «Барселона» — 2:2 (Давид Гарсия, 14. Авила, 86 — Нико Гонсалес, 12. Эззалзули, 49).

Футбол Испания 2021/2022 Тур 17, 12.12.2021, 18:15 Осасуна 2 Барселона 2

Кажется, Хави не до конца понимал, во что он ввязывается, возглавив кризисную «Барселону», однако жалкая игра сине-гранатовых в Мюнхене разбила розовые очки. Как утверждают близкие к клубу СМИ, уже в перерыве тренера повысил голос, заявив: «Некоторые из вас не понимают, что значит играть за “Барселону”. А уже после финального свистка Хави заявил журналистам: “Я зол, и реальность меня бесит. Но сегодня начинается новая эра — мы начинаем с нуля”.

Президент каталонцев Жоан Лапорта пообещал, что сделает все возможное для усиления состава уже зимой, но пока команда обходится теми, кто есть. И продолжает терять игроков из-за травм, которые теперь выбили из строя Жорди Альбу и Депая. Хави даже пришлось вспомнить о существовании Люка де Йонга, однако под блестящую передачу Гави открылся не голландец, а неожиданно оказавшийся на позиции центрфорварда Нико Гонсалес. Вот только радость быстро сменилась разочарованием, так как проблемы «Барсы» в обороне никуда не делись, что вылилось в быстрый ответный гол после «стандарта».

Вторая же половина началась с атаки, которая вызвала гнев памплонцев и болельщиков «Осасуны». При выносе из штрафной мяч попал в руку Бускетса, но арбитр сразу показал, что игру надо продолжать, и дело закончилось выстрелом в «девятку» в исполнении еще одного представителя нового поколения — 19-летнего Эззалзули. Только молодость — это еще и нестабильность и отсутствие запаса прочности, что и продемонстрировал принесший «Осасуне» ничью Авила. До выхода из кризиса «Барсе» еще далеко, а пока у нее худший старт за 17 лет. Всего 24 очка после 16 туров.

«Бетис» — «Реал Сосьедад» — 4:0 (А. Морено, 14, 79. Хуанми, 57. Фекир, 66).

У «Бетиса» есть прекрасная традиция. В преддверии католического Рождества болельщики бросают с трибун игрушки, которые потом дарят детям из неблагополучных и малообеспеченных семей. Этой истории уже не один год, но всякий раз церемония производит сильное впечатление.

Футбол Испания 2021/2022 Тур 17, 12.12.2021, 20:30 Бетис 4 Реал Сосьедад 0

Не оставляет равнодушной и игра «Бетиса» в этом сезоне. Кто-то, конечно, предполагал, что зелено-белые выплеснули силы и эмоции ради выигрыша в прошлом туре на «Камп Ноу». Однако тот успех только вдохновил команду Мануэля Пеллегрини, и она уничтожила еще недавно лидировавший «Реал Сосьедад». Не пощадил свою бывшую команду сделавший две результативных передачи Виллиан Жозе, хотя бразильцу далеко до защитника Морено, у которого дубль и ассистентский балл.

А одно из главных откровений сезона — результативная игра Хуанми. Так быстро (к 17 туру) двузначное число мячей игроки «Бетиса» не забивали с 1982 года. В том числе и благодаря своему бомбардиру андалусийцы уверенно удерживают за собой третье место и дышат в спину землякам из «Севильи», тогда как поверженные баски, положив все силы на сражение за выход из группы Лиги Европы, упустили шанс вернуться в лигочемпионскую четверку.

«Реал» — «Атлетико» — 2:0 (Бензема, 16. Асенсио, 57).

Футбол Испания 2021/2022 Тур 17, 12.12.2021, 23:00 Реал 2 Атлетико 0

Вопреки опасениям, к дерби в строй вернулся Бензема, хотя считалось, что Карло Анчелотти не будет рисковать здоровьем своего капитана. Сейчас же те слухи выглядят, как операция прикрытия, потому что француз привычно вывел свою команду на поле с капитанской повязкой и столь же привычно забил уже 45-й гол в этом календарном году.

Связка Бензема с Винисиусом Жуниором — главное оружие «Реала» в этом сезоне, и создается впечатление, что этот тандем чувствует друг друга на телепатическом уровне. Бразилец, которому перед матчем вручили приз лучшему футболисту ла лиги по итогам ноября, выполнил потрясающую передачу, а Бензема не менее эффектно с лета отправил мяч в сетку.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXZWEsvLEgX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от LaLiga (@laliga)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Между тем «Атлетико» начал игру гораздо активнее хозяев, однако настоящих угроз воротам Куртуа не возникало до тех пор, пока бельгийцу не пришлось вытягивать из «девятки» штрафной в исполнении Гризманна. Ничем другим вратаря «матрасники» так и не удивили, тогда как удар Асенсио в противоход Облаку с еще одной выверенной передачи Винисиуса можно включать в учебные пособия.

На данный момент у «Реала» нет конкурентов в ла лиге, а не побеждавший в дерби 11 матчей действующий чемпион отстает от сливочных уже на 13 очков! Что касается Анчелотти, то, вернувшись в Испанию, он убрал второй пробел в своем послужном списке: после первой победы на «Камп Ноу» впервые превзошел «Атлетико».

Италия: «Интер» снова на вершине

«Наполи» — «Эмполи» — 0:1 (Кутроне, 70).

«Интер» — «Кальяри» — 4:0 (Мартинес, 29, 68. Алексис Санчес, 50. Хакан Чалханоглу, 66).

Субботняя ничья «Милана» дала шанс его преследователям, однако первый конкурент оступился. Домашнее поражение «Наполи» — главная сенсация тура, а ирония судьбы заключается в том, что победный мяч в составе «Эмполи» забил воспитанник «россонери» Кутроне.

Неаполитанцы же поразили чудовищно низким КПД, нанеся за матч три десятка ударов. Видимо, команда заранее что-то подарила Лучано Спаллетти, который проводил 500-й матч качестве главного тренера в серии А. Теперь южане лишь замыкают первую четверку, пропустив вперед выигравшую шесть выездных матчей подряд «Аталанту».

«Интер» же в воскресенье был не так благодушен, и с первых минут было понятно, что «Кальяри» на «Сан-Сиро» ловить нечего. Хотя, голкипер гостей Краньо считал иначе, и в концовке первого тайма парировал пенальти в исполнении Лаутаро Мартинеса. Правда, к этому времени аргентинец уже продлил свою результативную серию до четырех туров, замкнув подачу углового в исполнении признанного в Италии лучшим игроком ноября Хакана Чалханоглу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXZY5OaIwWB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXZY5OaIwWB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXZY5OaIwWB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Int❄️r ??? (@inter)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Краньо, конечно, гроза исполнителей 11-метровых, и предыдущий удар с «точки» он тоже отразил на «Сан-Сиро» — против «Милана». Только «нерадзурри» не оставляли вратарю шансов с игры. Это касается и Алексиса Санчеса, который выстрелил с лета после потрясающей передачи Бареллы, и попавшего в верхний угол Чалханоглу. Да и Мартинес за свою осечку поквитался.

Как там в Лондоне Антонио Конте? Не жалеет о своем демарше и вечном недовольстве? Да, клубу пришлось продать Лукаку и Хакими, однако привыкший работать в более скромных условиях Симоне Индзаги блестяще справляется со своими задачами. Сначала впервые за девять лет он вывел «Интер» в плей-офф Лиги чемпионов, где Конте проваливался, а сейчас после серии из пяти побед стал лидером серии А.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXZV9FlI2fH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXZV9FlI2fH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXZV9FlI2fH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Int❄️r ??? 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Германия: волевой Франкфурт

«Айнтрахт» — «Байер» — 5:2 (Тута, 23. Линдстрем, 30. Н’Дика, 50. Якич, 66. Соу, 76 — Шик, 5, 22, с пенальти).

Футбол Германия 2021/2022 Тур 15, 12.12.2021, 19:30 Айнтрахт Ф 5 Байер 2

Тур в бундеслиге завершился сумасшедшим камбэком, мыслей о котором к середине первого тайма не было ни у кого. Шик с удивительной легкостью оформил дубль, войдя в историю как исполнитель 5000-го пенальти в истории бундеслиги. Однако «орлы» уже к перерыву отыгрались, а во втором тайме уничтожили оборону «Байера». Интересно, не получит ли теперь в следующем туре свой второй шанс россиянин Лунев?

Пока же его команда упустила шанс вплотную приблизиться к идущей второй дортмундской «Боруссии». Что касается занимающего скромную позицию в середине таблицы «Айнтрахта», то характеру этой команды можно позавидовать. Франкфуртцы в этом сезоне уже одержали волевую победу над «Баварией» и чаще всех в бундеслиге набирают очки благодаря голам после 90-й минуты.

Норвегия: новый гегемон

«Мьендален» — «Буде-Глимт» — 0:3 (Ботхейм, 2. Пеллегрино, 4. Бьоркан, 79).

Европа заговорила про базирующийся за Полярным кругом норвежский клуб осенью, когда «Буде-Глимт» унизил в Лиге конференций «Рому» Жозе Моуринью (6:1). В России о северных соседях узнали раньше, когда Никита Хайкин год назад стал с этой командой чемпионом Норвегии и в прошлом евросезоне достойно сыграл на «Сан-Сиро» против «Милана».

Сегодня российский голкипер и его команда взяли второй титул, в заключительном туре не оставив шансов как аутсайдеру турнира, так и тщетно надеявшемуся на осечку лидера «Мольде». Начало разгрому положил давний друг Холанна — Ботхейм, которому уже в январе прочат переезд в одну из ведущих европейских лиг. Нет сомнений, что «Глимт» найдет ему замену, как сделал это после прошлогодней продажи в «Милан» Хауге. И, возможно, на повышение пойдет Хайкин, сыгравший на ноль в 13 из 29 матчей своего второго золотого сезона.

Статистика дня

1-ю победу в бундеслиге одержал «Гройтер Фюрт».

1-м футболистом, забившим в календарном году «Аяксу» на его поле в составе двух разных команд, стал нападающий Павлидис, летом сменивший «Виллем II» на АЗ.

2 гола в своем 100-м матче в АПЛ забил полузащитник «Лестера» Тилеманс.

4 тура подряд отдает результативные передачи в лиге 1 полузащитник Пайет. В этих играх закрепившийся на втором месте «Марсель» набрал девять очков.

34 раза пропустил в 16 турах чемпионата Англии «Ньюкасл». Так плохо на данном отрезке он играл только в сезоне-1977/78, когда «сороки» вылетели в чемпионшип.

12 мячей забил в текущем чемпионате Италии нападающий «Вероны» Симеоне. Еще один гол, и он повторит клубный рекорд сезонной результативности 1958 года.

400 матчей в ла лиге провел полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо.