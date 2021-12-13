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10:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Фанаты напали на проигравших матч футболистов

Болельщики напали на игроков варшавской «Легии» после поражения в выездном матче 18-го тура чемпионата Польши против плоцкой «Вислы» со счетом 0:1. Об этом сообщает Interia.

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Источник: РИА "Новости"

После окончания игры, которая состоялась 12 декабря, фанаты проследовали за футболистами и тренерами, которые ехали в автобусе на тренировочную базу. Там болельщики ворвались в автобус и напали на игроков.

По информации источника, в результате инцидента пострадали три футболиста. При этом прибывшая на место полиция в Twitter не подтвердила применение силы против игроков.

Также сообщается, что после проигрыша наставник «Легии» Марек Голембевский попрощался в раздевалке с футболистами и объявил об отставке. Его может заменить 49-летний Лешек Ожиньский, присутствовавший на последних матчах команды.

Для «Легии» это поражение стало третьим подряд. В том числе команда проиграла московскому «Спартаку» со счетом 0:1 в Лиге Европы. После 16 сыгранных матчей варшавский клуб занимает последнее место турнирной таблице чемпионата Польши.

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