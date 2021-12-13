Фанаты напали на проигравших матч футболистов

После окончания игры, которая состоялась 12 декабря, фанаты проследовали за футболистами и тренерами, которые ехали в автобусе на тренировочную базу. Там болельщики ворвались в автобус и напали на игроков.

По информации источника, в результате инцидента пострадали три футболиста. При этом прибывшая на место полиция в Twitter не подтвердила применение силы против игроков.

Также сообщается, что после проигрыша наставник «Легии» Марек Голембевский попрощался в раздевалке с футболистами и объявил об отставке. Его может заменить 49-летний Лешек Ожиньский, присутствовавший на последних матчах команды.