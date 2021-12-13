СМИ: футболист Агуэро в среду объявит о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

ТАСС, 13 декабря. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Серхио Агуэро в среду сделает заявление о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Сообщается, что футболист объявит о своем решении на специальной церемонии. В нынешнем сезоне форвард провел пять игр за «Барселону» в разных турнирах и забил один мяч.

Агуэро был заменен на 41-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании по футболу с «Алавесом» (1:1) 30 октября. Нападающий пожаловался на дискомфорт в груди. Медицинское обследование выявило у аргентинца тахикардию. С тех пор игрок ни разу не выходил на поле.