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13:14 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболист Агуэро в среду объявит о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

В октябре медицинское обследование выявило у аргентинца тахикардию.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

ТАСС, 13 декабря. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Серхио Агуэро в среду сделает заявление о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает испанская газета Marca.

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Сообщается, что футболист объявит о своем решении на специальной церемонии. В нынешнем сезоне форвард провел пять игр за «Барселону» в разных турнирах и забил один мяч.

Агуэро был заменен на 41-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании по футболу с «Алавесом» (1:1) 30 октября. Нападающий пожаловался на дискомфорт в груди. Медицинское обследование выявило у аргентинца тахикардию. С тех пор игрок ни разу не выходил на поле.

Агуэро 33 года, он присоединился к «Барселоне» летом, до этого он на протяжении 10 лет выступал за английский «Манчестер Сити». Также он играл за испанский «Атлетико» и аргентинский «Индепендьенте». В составе сборной Аргентины Агуэро становился олимпийским чемпионом (2008), финалистом чемпионата мира (2014) и обладателем Кубка Америки (2021).

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