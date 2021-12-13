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20:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» планирует сохранить лидеров

Алматинский «Кайрат» определился с футболистами, которых хочет оставить на сезон-2022, сообщает Meta-ratings.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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В клубе планируют сохранить форварда Хосе Канте, полузащитника Яцека Гуральски и защитника Маки Баньяка.

Также под вопросом будущее в команде полузащитника сборной Кыргызстана Гулжигита Алыкулова.

Ранее стало известно об уходе целого ряда игроков, среди которых защитники Гафуржан Суюмбаев, Дино Миканович, Раде Дугалич, полузащитники Камо Оганесян и Небойша Косович и другие.

Одна из главных причин массового ухода футболистов «Кайрата» — сокращение бюджета.

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