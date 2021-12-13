«Кайрат» планирует сохранить лидеров
Алматинский «Кайрат» определился с футболистами, которых хочет оставить на сезон-2022, сообщает Meta-ratings.kz.
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Алматинский «Кайрат» определился с футболистами, которых хочет оставить на сезон-2022, сообщает Meta-ratings.kz.
В клубе планируют сохранить форварда Хосе Канте, полузащитника Яцека Гуральски и защитника Маки Баньяка.
Также под вопросом будущее в команде полузащитника сборной Кыргызстана Гулжигита Алыкулова.
Ранее стало известно об уходе целого ряда игроков, среди которых защитники Гафуржан Суюмбаев, Дино Миканович, Раде Дугалич, полузащитники Камо Оганесян и Небойша Косович и другие.
Одна из главных причин массового ухода футболистов «Кайрата» — сокращение бюджета.