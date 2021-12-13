«Продал душу». В Германии критикуют Тедеско и распространяют его слова о «Спартаке»

В 2019 году специалист был уволен из «Шальке-04», а через несколько месяцев он оказался в «Спартаке». В своём первом интервью в России специалист отметил, что выбрал московский клуб, поскольку у него есть традиции, своя ДНК, а также связь с фанатами, как это было в «Шальке».



В последние дни немецкие фанаты активно распространяют те слова Тедеско и напоминают, что «РБ Лейпциг» был основан в 2009 году. Особенно жёсткие слова звучат от фанатов «Шальке».



«Что ж, лет через 80 и “РБ Лейпциг” станет клубом с традициями. Хорошим ребятам нужно немного подождать», — отмечает один из болельщиков. «А когда-то мне нравился Тедеско. Жаль, что такой человек продал свою душу», — написал фанат «Шальке».