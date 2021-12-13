Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Гранада
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома
Специя
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Спартак
30
Футбол. Зарубежный
14.12
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
14.12
Арминия
Бохум
Футбол. Зарубежный
14.12
Вольфсбург
Кельн
Все события
Фоторепортажи
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
8«Локомотив» вылетел из Лиги Европы
22:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Продал душу». В Германии критикуют Тедеско и распространяют его слова о «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, недавно дебютировавший в качестве наставника «РБ Лейпциг», подвергся критике со стороны немецких фанатов.

РБ Лейпциг
СпартакЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

В 2019 году специалист был уволен из «Шальке-04», а через несколько месяцев он оказался в «Спартаке». В своём первом интервью в России специалист отметил, что выбрал московский клуб, поскольку у него есть традиции, своя ДНК, а также связь с фанатами, как это было в «Шальке».

В последние дни немецкие фанаты активно распространяют те слова Тедеско и напоминают, что «РБ Лейпциг» был основан в 2009 году. Особенно жёсткие слова звучат от фанатов «Шальке».

«Что ж, лет через 80 и “РБ Лейпциг” станет клубом с традициями. Хорошим ребятам нужно немного подождать», — отмечает один из болельщиков. «А когда-то мне нравился Тедеско. Жаль, что такой человек продал свою душу», — написал фанат «Шальке».

 Эксперты рассказали как правильно похудеть к Новому Году!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь