Футболист «Бенфики» Отаменди подвергся нападению грабителей в своем доме

По информации испанской газеты Mundo Deportivo, аргентинец вернулся домой после матча чемпионата Португалии с «Фамаликаном» в воскресенье (4:1), в гараже его встретили злоумышленники. Они напали на футболиста и начали душить его ремнем, требуя проводить их в дом, где в том момент находились жена игрока и двое детей.
Сообщается, что семья и сам игрок не получили значимых повреждений, отделавшись испугом. Грабители забрали наличные, несколько наручных часов и коллекции спортсмена.
«Бенфика» подтверждает, что наш игрок Отаменди стал жертвой ограбления в своем доме рано утром, — говорится в заявлении клуба. — Спортсмен и его семья в порядке, но они находятся в шоке от произошедшего".
Отаменди 33 года, он выступает в «Бенфике» с сентября 2020 года. Ранее он выступал за английский «Манчестер Сити», испанскую «Валенсию», португальский «Порту» и бразильский «Атлетико Минейро». Он является двукратным чемпионом Англии, трехкратным чемпионом Португалии, победителем Лиги Европы и обладателем Кубка Англии. В составе сборной Аргентины Отаменди выиграл Кубок Америки 2021 года.