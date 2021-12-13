Футболист «Бенфики» Отаменди подвергся нападению грабителей в своем доме

По информации испанской газеты Mundo Deportivo, аргентинец вернулся домой после матча чемпионата Португалии с «Фамаликаном» в воскресенье (4:1), в гараже его встретили злоумышленники. Они напали на футболиста и начали душить его ремнем, требуя проводить их в дом, где в том момент находились жена игрока и двое детей.

Сообщается, что семья и сам игрок не получили значимых повреждений, отделавшись испугом. Грабители забрали наличные, несколько наручных часов и коллекции спортсмена.

«Бенфика» подтверждает, что наш игрок Отаменди стал жертвой ограбления в своем доме рано утром, — говорится в заявлении клуба. — Спортсмен и его семья в порядке, но они находятся в шоке от произошедшего".