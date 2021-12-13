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22:53 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Бенфики» Отаменди подвергся нападению грабителей в своем доме

ТАСС, 13 декабря. Дом аргентинского защитника португальского футбольного клуба «Бенфика» Николаса Отаменди был ограблен, когда там находилась семья игрока. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Бенфика
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Источник: AP 2021

По информации испанской газеты Mundo Deportivo, аргентинец вернулся домой после матча чемпионата Португалии с «Фамаликаном» в воскресенье (4:1), в гараже его встретили злоумышленники. Они напали на футболиста и начали душить его ремнем, требуя проводить их в дом, где в том момент находились жена игрока и двое детей.

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Сообщается, что семья и сам игрок не получили значимых повреждений, отделавшись испугом. Грабители забрали наличные, несколько наручных часов и коллекции спортсмена.

«Бенфика» подтверждает, что наш игрок Отаменди стал жертвой ограбления в своем доме рано утром, — говорится в заявлении клуба. — Спортсмен и его семья в порядке, но они находятся в шоке от произошедшего".

Отаменди 33 года, он выступает в «Бенфике» с сентября 2020 года. Ранее он выступал за английский «Манчестер Сити», испанскую «Валенсию», португальский «Порту» и бразильский «Атлетико Минейро». Он является двукратным чемпионом Англии, трехкратным чемпионом Португалии, победителем Лиги Европы и обладателем Кубка Англии. В составе сборной Аргентины Отаменди выиграл Кубок Америки 2021 года.

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