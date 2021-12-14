Ковид атакует АПЛ. Матч «Тоттенхэма» уже перенесли, игра «МЮ» под угрозой срыва

Вы наверняка слышали о том, что сразу два матча «Тоттенхэма» отменили из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе. Один из них — в АПЛ с «Брайтоном» — отложен на неопределенный срок. Другой — в Лиге конференций с «Ренном» — вообще не состоится: французский и английский клубы не согласовали новую дату. УЕФА вот-вот должен решить, что делать с результатом матча: если «Тоттенхэму» чудом не присудят победу, то в плей-офф выйдет «Витесс», а «шпоры» вылетят из еврокубков. Жеребьевку ⅛ финала Лиги конференций так и провели с неизвестным — с «Тоттенхэмом» или «Витессом» сыграет венский «Рапид».

Но если в самом младшем еврокубке пострадала только одна команда, то в АПЛ — целая эпидемия. Коротко о ситуации в пострадавших командах:

— 7 декабря стало известно о том, что в «Тоттенхэме» заразились шесть футболистов и два члена тренерского штаба. Позже общее число подхвативших коронавирус увеличилось до 13 (включая восемь игроков). Субботний матч АПЛ с «Брайтоном» был перенесен. В воскресенье Антонио Конте возобновил тренировки со здоровыми игроками, однако все еще неясно, будет ли матч с «Лестером» проведен в четверг.

— В «Лестере», с которым играть «Тоттенхэму», тоже проблемы. В прошлый четверг «лисы» отправились в Неаполь на матч Лиги Европы без семи футболистов, подхвативших коронавирус. К концу недели еще один игрок слег с ковидом. Несмотря на проблемы, «Лестер» провел и матч с «Наполи» в четверг (2:3), и игру с «Ньюкаслом» в воскресенье (4:0). Главный тренер Брендан Роджерс выразил надежду, что матч с «Тоттенхэмом» состоится.

— В прошлый вторник главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что Матео Ковачич пропустит игру с «Зенитом» из-за положительного теста.

— В выходные коронавирус нагрянул в «Манчестер Юнайтед». Как сообщил The Athletic, сразу несколько игроков и работников «красных дьяволов» сдали положительные тесты. Клуб тут же закрыл базу клуба в Кэррингтоне, а в понедельник выпустил официальное заявление: «Манчестер Юнайтед» может подтвердить, что ПЦР-тесты некоторых членов персонала и игроков основной команды показали положительные результаты. Нами было принято решение о приостановке работы основной команды в тренировочном комплексе на 24 часа, чтобы свести к минимуму риск любого заболевания. Лица с положительными результатами отправились на самоизоляцию в соответствии с протоколами премьер-лиги. Учитывая отмену тренировок и нарушение работы команды, а также учитывая здоровье игроков и персонала, клуб обсуждает с премьер-лигой вопрос о безопасности проведения матча с «Брентфордом» во вторник. Поездка команды и персонала в Лондон будет отложена до получения результатов этого обсуждения".

— В понедельник главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер сообщил, что «три или четыре игрока» команды сдали положительные тесты на covid-19.

— «Астон Вилла» отменила воскресную тренировку на базе из-за положительных тестов. The Athletic не уточняет их количество, но пишет, что один из заразившихся — футболист. Стивен Джеррард из-за этого решил не проводить занятие.

— Наконец, в понедельник поздно вечером известный английский инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил о коронавирусе в «Арсенале». Лондонцы ужесточили ковидный протокол после того, как ряд сотрудников клуба сдал положительные тесты. Никого из игроков «Арсенала» пока вирус не коснулся.

Всего — целых семь клубов в разной степени столкнулись с коронавирусом, но нет никаких гарантий, что новые случаи не появятся завтра. В целом ничего нового в этой ситуации нет — с ковидными ограничениями АПЛ живет уже полтора года, однако сейчас мир напуган новым омикрон-штаммом коронавируса. Как раз в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о первой смерти на территории королевства от этого штамма.

«Все немного напуганы, — сказал Конте еще на прошлой неделе. — У людей есть семьи. Почему мы должны идти на риск? Вот мой вопрос. Сегодня — два положительных теста, а завтра кто? Я? Я не знаю. Конечно, лучше я, чем кто-то из футболистов. Но я не думаю, что это для всех правильно. Мы контактируем с семьями».

Конечно, речи о приостановке турнира нет. Но могут последовать ужесточения ковидных правил — например, сокращение числа зрителей на трибунах. Количество зараженных в Соединенном Королевстве не снижается.