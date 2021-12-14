Анри раскритиковал «ПСЖ» из-за ситуации вокруг Мбаппе

«Это должно было быть решено два года назад. Я думаю, если бы два года назад они сели с Мбаппе и сказали ему: “Это будет твоя команда, мы собираемся построить команду вокруг тебя”. Но теперь его судьба действительно находится в его собственных руках, он может перейти куда угодно», — приводит слова Анри Marca со ссылкой на Amazon.