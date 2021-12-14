«Бавария» заинтересована в покупке Беллингема

Источник сообщает, что «Боруссия» намерена как можно дольше не продавать своих главных молодых звёзд — норвежца Эрлинга Холанда и англичанина Джуда Беллингема. Также дортмундский клуб не хочет продавать игроков в «Баварию» — своего прямого конкурента по Бундеслиге.

В этом сезоне на счету Беллингема 23 матча за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и сделал 9 голевых передач. Текущий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2025 года.