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09:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» заинтересована в покупке Беллингема

Мюнхенская «Бавария» интересуется 18-летним игроком дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, сообщает немецкое издание Bild.

Бавария
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Источник: Reuters

Источник сообщает, что «Боруссия» намерена как можно дольше не продавать своих главных молодых звёзд — норвежца Эрлинга Холанда и англичанина Джуда Беллингема. Также дортмундский клуб не хочет продавать игроков в «Баварию» — своего прямого конкурента по Бундеслиге.

В этом сезоне на счету Беллингема 23 матча за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и сделал 9 голевых передач. Текущий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2025 года.

После 15 туров Бундеслиги «Боруссия» с 31 очком идёт на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на 6 очков.

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