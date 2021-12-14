У болельщика «Ромы» остановилось сердце во время матча против «Специи»

На 30-й минуте первого тайма одному из болельщиков «Ромы» стало плохо — у 23-летнего фаната остановилось сердце. К нему экстренно подоспела помощь, он был реанимирован с помощью дефибриллятора и доставлен в больницу. В пути у него случился еще один приступ.
В субботу в Самаре в концовке матча чемпионата России «Крылья Советов» — «Рубин» один из зрителей почувствовал себя плохо. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. По предварительным данным, у 50-летнего мужчины произошла внезапная остановка сердца.