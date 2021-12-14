У болельщика «Ромы» остановилось сердце во время матча против «Специи»

Кто виноват в смерти болельщика на матче РПЛ? Он так и не дождался реанимации, хотя она была на стадионе

На 30-й минуте первого тайма одному из болельщиков «Ромы» стало плохо — у 23-летнего фаната остановилось сердце. К нему экстренно подоспела помощь, он был реанимирован с помощью дефибриллятора и доставлен в больницу. В пути у него случился еще один приступ.