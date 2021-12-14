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09:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

У болельщика «Ромы» остановилось сердце во время матча против «Специи»

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Во время матча 17-го тура чемпионата Италии по футболу между «Ромой» и «Специей» на трибунах у одного из болельщиков остановилось сердце, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Источник: Reuters
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На 30-й минуте первого тайма одному из болельщиков «Ромы» стало плохо — у 23-летнего фаната остановилось сердце. К нему экстренно подоспела помощь, он был реанимирован с помощью дефибриллятора и доставлен в больницу. В пути у него случился еще один приступ.

В субботу в Самаре в концовке матча чемпионата России «Крылья Советов» — «Рубин» один из зрителей почувствовал себя плохо. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. По предварительным данным, у 50-летнего мужчины произошла внезапная остановка сердца.

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