Матч «Манчестер Юнайтед» отложили из-за вспышки коронавируса в команде

Матч был запланирован на 14 декабря. В понедельник, 13 декабря, манкуинаский клуб отменил тренировки после положительных тестов у некоторых игроков и сотрудников. Все сдавшие положительный тест на COVID-19 были отправлены на самоизоляцию. Их имена не сообщаются.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице с 27 очками. «Брентфорд» занимает десятую строчку с 20 очками.