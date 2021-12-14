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10:25 (мск), источник: РБК

Матч «Манчестер Юнайтед» отложили из-за вспышки коронавируса в команде

Игра 17-го тура чемпионата Англии по футболу «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» перенесена из-за вспышки коронавируса в составе гостей. Об этом сообщает пресс-служба манкунианского клуба.

Манчестер Юнайтед
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Источник: РИА "Новости"

Матч был запланирован на 14 декабря. В понедельник, 13 декабря, манкуинаский клуб отменил тренировки после положительных тестов у некоторых игроков и сотрудников. Все сдавшие положительный тест на COVID-19 были отправлены на самоизоляцию. Их имена не сообщаются.

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После 16 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице с 27 очками. «Брентфорд» занимает десятую строчку с 20 очками.

В начале декабря из-за вспышки коронавируса в лондонском «Тоттенхэме» был отменен матч 16-го тура против «Брайтона». Также «Тоттенхэм» не смог провести встречу заключительного тура группового турнира Лиги конференции против «Ренна», из-за этого клубу грозит техническое поражение и вылет из еврокубков.

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