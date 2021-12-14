«Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки
Лондонский «Арсенал» объявил, что лишил нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга звания капитана команды.
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Лондонский «Арсенал» объявил, что лишил нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга звания капитана команды.
В заявлении «канониров» утверждается, что 32-летний габонец лишен капитанской повязки из-за нарушения дисциплины — по слухам, футболист вернулся в клуб с опозданием после получения разрешения отлучиться. Также Обамеянг не будет рассматриваться тренерским штабом «Арсенала» для участия в предстоящем матче АПЛ против «Вест Хэма» в среду.
В сезоне — 2021/2022 Обамеянг провел за «Арсенал» 15 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 2 результативные передачи.