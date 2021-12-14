«Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки

В заявлении «канониров» утверждается, что 32-летний габонец лишен капитанской повязки из-за нарушения дисциплины — по слухам, футболист вернулся в клуб с опозданием после получения разрешения отлучиться. Также Обамеянг не будет рассматриваться тренерским штабом «Арсенала» для участия в предстоящем матче АПЛ против «Вест Хэма» в среду.