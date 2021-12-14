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15:05 (мск), источник: Sport24

«Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки

Лондонский «Арсенал» объявил, что лишил нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга звания капитана команды.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В заявлении «канониров» утверждается, что 32-летний габонец лишен капитанской повязки из-за нарушения дисциплины — по слухам, футболист вернулся в клуб с опозданием после получения разрешения отлучиться. Также Обамеянг не будет рассматриваться тренерским штабом «Арсенала» для участия в предстоящем матче АПЛ против «Вест Хэма» в среду.

В сезоне — 2021/2022 Обамеянг провел за «Арсенал» 15 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 2 результативные передачи.

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