Ушли без компенсации. Почему «Кайрат» не зарабатывает на трансферах своих игроков?

По данным Transfermarkt, с 2013 года «Кайрату» удалось продать лишь трех игроков: Заурбека Плиева, Бауыржана Турысбека и Яна Вороговского.

Как утверждает сайт, компенсация за Плиева, который в январе 2016 года перешел в грозненский «Ахмат», составила 380 тысяч евро. Контракт воспитанника экс-игрока «Алании» и «Астаны» с алматинцами был рассчитан еще на один год. Сейчас Плиев выступает за московское «Динамо», воспитанником которого он и является.

За Турысбека, по данным того же источника, «Кайрат» в январе 2018 года выручил 80 тысяч евро за переход в «Тобол». При этом соглашение «желто-черных» с казахстанским форвардом действовало до 2020 года. После «Тобола» Турысбек выступал за «Шахтер», «Тараз» и «Жетысу». Сейчас он находится без клуба.

Вороговский, ушедший из «Кайрата» в «Беерсхот» летом 2019 года, достался бельгийцам за 100 тысяч евро. Период карьеры в западноевропейском клубе у него продлился два года, после чего казахстанский футболист, отклонив несколько предложений из РПЛ, вернулся в «Кайрат».

Что касается остальных случаев, то футболисты, отработав контракты, уходили бесплатно. В том числе и лидеры.

Так, один из лучших бомбардиров алматинского клуба ивуариец Жерар Гоу в начале 2018 года на правах свободного агента достался китайскому клубу «Бэйцзин Энтерпрайзес». Бразильский вингер Исаэль в начале 2019 после ухода из «Кайрата» присоединился к венгерскому «Ференцварошу». Наконец, некогда капитан «желто-черных» Бауыржан Исламхан после окончания контракта в конце 2019 года отправился на просмотр в «Зенит», но, не сумев впечатлить тренерский штаб российского клуба, в январе 2020 года подписал контракт с «Аль-Айном» из ОАЭ.