«Барселона» определилась с приоритетным трансфером на январь

По информации источника, переход Кавани в январе — приоритетный вариант для сине-гранатовых. Однако перед трансфером «Барселона» проверит физическое состояние форварда. В случае, если оно будет устраивать руководство каталонцев, клуб сделает «Манчестер Юнайтед» предложение о переходе уругвайца.



Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в трансфере Эдинсона летом 2022 года, когда у него истечёт контракт с «МЮ».



Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги уругвайский нападающий забил один гол в пяти матчах. Transfermarkt оценивает уругвайского игрока в € 6 млн.