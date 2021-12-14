«Кызыл-Жар» расстался с полузащитником
Петропавловский «Кызыл-Жар» расстался с 31-летним украинским полузащитником Максимом Драченко, сообщает KazFootball.kz.
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Петропавловский «Кызыл-Жар» расстался с 31-летним украинским полузащитником Максимом Драченко, сообщает KazFootball.kz.
Он выступал за клуб с июля 2018 года. У него пять голов и два ассиста в 57 сыгранных матчах за петропавловский клуб.
«Наш клуб покидает черкасский “Макгрегор” Максим Драченко. Макси, благодарим тебя за твой профессионализм, самоотдачу и героическую самоотверженность которые ты проявлял в течении всех 3,5 лет будучи нашим солдатом, да, именно солдатом», — пишет пресс-служба «Кызыл-Жара».