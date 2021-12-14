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19:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Кызыл-Жар» расстался с полузащитником

Петропавловский «Кызыл-Жар» расстался с 31-летним украинским полузащитником Максимом Драченко, сообщает KazFootball.kz.

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Он выступал за клуб с июля 2018 года. У него пять голов и два ассиста в 57 сыгранных матчах за петропавловский клуб.

«Наш клуб покидает черкасский “Макгрегор” Максим Драченко. Макси, благодарим тебя за твой профессионализм, самоотдачу и героическую самоотверженность которые ты проявлял в течении всех 3,5 лет будучи нашим солдатом, да, именно солдатом», — пишет пресс-служба «Кызыл-Жара».

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