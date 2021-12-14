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23:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» уступила «Бока Хуниорс» в матче за Кубок Марадоны

«Барселона» в серии пенальти уступил «Бока Хуниорс» в матче за Кубок Диего Марадоны.

Барселона
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Основное время встречи, прошедшей во вторник в Саудовской Аравии, завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были игроки аргентинской команды — 4:2.

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Скончался Диего Марадона

В стартовом составе испанской команды на поле вышел 38-летний бразильский защитник Дани Алвес, который вернулся в «Барселону» 12 ноября.

Сам Диего Армандо Марадона играл за оба клуба. Аргентинец за два сезона в «Барселоне» провел 58 матчей и забил 38 голов.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

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