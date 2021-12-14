«Бавария» со счетом 5:0 разгромила на выезде «Штутгарт»

Мюнхенцы добились разгромной победы со счетом 5:0. На 40-й минуте Серж Гнабри вывел «Баварию» вперед. В начале второй половины он же сделал счет 2:0. Затем в течение трех минут Роберт Левандовски оформил дубль, а довершил разгром все тот же Гнабри, в активе которого хет-трик.