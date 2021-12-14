Текущие события
Футбол. Зарубежный
14.12
Манчестер Сити
Лидс
70
Футбол. Зарубежный
14.12
Норвич
Астон Вилла
02
Футбол. Зарубежный
14.12
Арминия
Бохум
20
Футбол. Зарубежный
14.12
Вольфсбург
Кельн
23
Футбол. Зарубежный
14.12
Майнц
Герта
40
Футбол. Зарубежный
14.12
Штутгарт
Бавария
05
Все события
Фоторепортажи
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
8«Локомотив» вылетел из Лиги Европы
14 декабря, источник: Sport24

«Бавария» со счетом 5:0 разгромила на выезде «Штутгарт»

В Штутгарте завершился матч 16-го тура Бундеслиги: на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» встречались «Штутгарт» и «Бавария».

Бавария
ШтутгартЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх

Мюнхенцы добились разгромной победы со счетом 5:0. На 40-й минуте Серж Гнабри вывел «Баварию» вперед. В начале второй половины он же сделал счет 2:0. Затем в течение трех минут Роберт Левандовски оформил дубль, а довершил разгром все тот же Гнабри, в активе которого хет-трик.

«Бавария» набрала 40 очков и закрепилась на 1-м месте в таблице немецкого чемпионата, в активе «Штутгарта» 17 очков и 15-я позиция.

Штутгарт
0:5
Первый тайм: 0:1
Бавария
 «Мисс Россия» показала себя в купальнике и выложила «фото, которого нигде нет»
«Я была такой дерзкой». Жена экс-футболиста сборной России разбивала пары: ради нее парни бросали своих девушек
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь