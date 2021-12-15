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17:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин попал на афишу матча Кубка Италии. Он может выйти в стартовом составе «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал на афишу матча 1/16 финала Кубка Италии с «Беневенто».

Фиорентина
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Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал на афишу матча 1/16 финала Кубка Италии с «Беневенто». Встреча состоится сегодня, 15 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Российский форвард может впервые выйти на поле в стартовом составе «фиалок».

Афиша опубликована в соцсетях пресс-службой «Фиорентины».

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Ранее главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно допустил, что Кокорин может сыграть в ближайшем матче Кубка Италии. Позже Александр попал в заявку «фиалок» на кубковую игру.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Напомним, действующее соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 4 матчах Серии А, в общей сложности отыграв около 30 минут.

Напомним, итальянские СМИ сообщали о возможном уходе Кокорина из «Фиорентины» в зимнее трансферное окно.

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