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15:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Серхио Агуэро завершил карьеру в 33 года из-за проблем с сердцем

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Аргентинский форвард испанской «Барселоны» Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры футболиста из-за проблем с сердцем.

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Источник: Reuters

В ноябре стало известно, что 33-летний Агуэро пропустит как минимум три месяца из-за проблем с сердцем. 30 октября футболист почувствовал боли в груди во время матча и был заменен.

«Я решил прекратить профессиональную карьеру. Это очень тяжелый момент. Проблема возникла у меня полтора месяца назад. Я был в надежных руках врачей, принял решение 10 дней назад, сделав все возможное, чтобы иметь хоть какую-то надежду на продолжение. Я очень горжусь своей карьерой», — сказал Агуэро на пресс-конференции.

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«Сейчас чувствую себя нормально. Очевидно, что первые две недели были очень трудными. Когда мне сделали первый физический тест, медицинский персонал сказал мне, что есть очень большая вероятность того, что не смогу продолжать играть. До сих пор обдумываю это. Потом они мне позвонили и сказали, что все окончательно решено. Сейчас я в порядке, но это было трудно», — добавил футболист.

Во время загрузки произошла ошибка.

Аргентинец перешел в «Барселону» летом после окончания срока контракта с английским «Манчестер Сити». Он успел провести за каталонский клуб пять матчей и забить один мяч. Агуэро — пятикратный чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» и победитель Лиги Европы с мадридским «Атлетико». На счету Агуэро 41 мяч в 101 встрече за сборную Аргентины. В 2021 году он стал обладателем Кубка Америки.

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