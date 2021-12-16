В «МЮ» 19 случаев заражения COVID. Субботний матч с «Брайтоном» могут перенести
В «Манчестер Юнайтед» вспышка заражения коронавирусом.
Манчестер Юнайтед
БрайтонЧемпионат Англии: таблица и календарь
В «Манчестер Юнайтед» вспышка заражения коронавирусом.
Как информирует The Telegraph, положительные результаты тестирования зафиксированы у 19 человек — игроков и сотрудников клуба, все они находятся на самоизоляции. При этом имеется в виду не только первая команда, но и остальные.
Манкунианцы обсуждают с АПЛ возможность переноса субботней игры с «Брайтоном», где также установлены факты инфицирования COVID. Следует отметить, что «Тоттенхэм» и «Лестер» также просили АПЛ о переносе матча 17-го тура, который запланирован на четверг, но получили отказ.