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01:13 (мск), источник: Sports.Ru

Кокорин впервые пробил по воротам за «Фиорентину» — в 9-м матче

«Фиорентина» обыграла «Беневенто» (2:1) в 1/16 финала Кубка Италии.

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Источник: РИА "Новости"

На 38-й минуте форвард Александр Кокорин, получив пас от хавбека Марко Бенасси, правой ногой пробил по воротам соперника, но удар был отражен голкипером Никколо Манфредини.

На 76-й минуте его заменил Душан Влахович. По данным Fotmob, на счету россиянина в этой игре 1 удар в створ, 16 передач, 14 из которых — точные (точность — 88%), 1 ключевой пас, 20 касаний, 1 выигранное единоборство и 3 проигранных.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для россиянина это первый удар по воротам в матчах за «фиалок». Впервые он сыграл за команду 5 февраля 2021 года, с тех пор на его счету 9 встреч во всех турнирах, включая сегодняшнюю.

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