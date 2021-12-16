«За тебя стыдно, ты смешон». Кокорин впервые появился в старте «Фиорентины» и облажался — итальянцы в гневе

В Италии случилось невероятное: спустя 11 месяцев после перехода в «Фиорентину» Александр Кокорин впервые появился в стартовом составе команды! Накануне 1/16 финала Кубка Италии главный тренер «фиалок» Винченцо Итальяно пообещал дать шанс запасным и свое слово сдержал.

Ради такого события пресс-служба «Фиорентины» даже сделала специальный анонс.

Кокорин отыграл аж 76 минут — больше, чем за весь нынешний сезон и почти столько же, сколько за весь прошлый. Но, к сожалению, все равно не успел отметиться ничем хорошим.

«Минута славы» Александра могла случиться в конце первого тайма, когда Бенасси шикарным пасом пяткой вывел его один на один. Однако россиянин момент запорол — Кокорин пробил слабо и прямо во вратаря.

В оставшееся время Александр продемонстрировал, как может филигранно отдавать передачи на пару метров назад, радоваться голам партнеров, лениво предпринимать попытки прессинга и раз за разом проигрывать единоборства.

Впрочем, «Фиорентина» и без помощи Кокорина обыграла «Беневенто» (2:1) и вышла в ⅛ финала.

А после матча болельщики «фиалок», уже по традиции, стали мочить россиянина в соцсетях. Ниже — самые огненные комментарии.

«Кокорин, ты смешон. За тебя стыдно. Надеюсь, больше никогда не увижу тебя».

«Матч с “Беневенто” показал, что Кокорин даже не подходит Серии Б».

«Как “Фиорентина” потратила деньги на Кокорина?».

«Кокорин похож на меня в футболе».

«По Амрабату хотя бы есть ощущение, что он может играть в скромной команде, если его использовать так, как он хочет. Кокорин сейчас даже на профессионала не похож».

«За Кокорина неловко. Он ошибается в любом движении, не может помочь команде и даже не пытается прыгать за верховыми мячами. Однажды попытался, но украл шанс у Соттиля. Стыд».

«Кокорин вышел во втором тайме на поле».

«Я бы заплатил, чтобы увидеть, как Кокорин забивает».