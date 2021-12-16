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15:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Три игрока «Челси» заразились коронавирусом

Три игрока «Челси» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Goal.com.

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Источник: AP 2021

По информации источника, все заболевшие игроки контактировали с партнерами по команде.

При этом, двух из трех заболевших футболистов главный тренер лондонского клуба Томас Тухель хотел включить в состав на матч 17-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном», который состоится 16 декабря.

Отмечается, что проведению встречи с ливерпульским клубом ничто не угрожает.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал полузащитник «Челси» Матео Ковачич.

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