Три игрока «Челси» заразились коронавирусом
Три игрока «Челси» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Goal.com.
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Три игрока «Челси» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Goal.com.
По информации источника, все заболевшие игроки контактировали с партнерами по команде.
При этом, двух из трех заболевших футболистов главный тренер лондонского клуба Томас Тухель хотел включить в состав на матч 17-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном», который состоится 16 декабря.
Отмечается, что проведению встречи с ливерпульским клубом ничто не угрожает.
Ранее положительный тест на коронавирус сдал полузащитник «Челси» Матео Ковачич.