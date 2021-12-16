Три игрока «Челси» заразились коронавирусом

По информации источника, все заболевшие игроки контактировали с партнерами по команде.

При этом, двух из трех заболевших футболистов главный тренер лондонского клуба Томас Тухель хотел включить в состав на матч 17-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном», который состоится 16 декабря.