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15:52 (мск), источник: Sports.Ru

Матч «Лестер» — «Тоттенхэм» перенесен из-за вспышки коронавируса в обеих командах

Матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм», запланированный на сегодня, был отложен, сообщает The Athletic.

Лестер
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Источник: AFP 2021

Причина — вспышка коронавируса в обеих командах.

В среду тренеры обеих команд, Антонио Конте и Брендан Роджерс, сообщили, что просили отменить матч.

Для «шпор» это уже третья подряд игра, сорвавшаяся из-за коронавируса. Игра с «Брайтоном» в АПЛ была перенесена, с «Ренном» в Лиге конференций — отменена окончательно.

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