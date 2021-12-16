Матч «Лестер» — «Тоттенхэм» перенесен из-за вспышки коронавируса в обеих командах
Матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм», запланированный на сегодня, был отложен, сообщает The Athletic.
Лестер
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Матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм», запланированный на сегодня, был отложен, сообщает The Athletic.
Причина — вспышка коронавируса в обеих командах.
В среду тренеры обеих команд, Антонио Конте и Брендан Роджерс, сообщили, что просили отменить матч.
Для «шпор» это уже третья подряд игра, сорвавшаяся из-за коронавируса. Игра с «Брайтоном» в АПЛ была перенесена, с «Ренном» в Лиге конференций — отменена окончательно.