Матч «Лестер» — «Тоттенхэм» перенесен из-за вспышки коронавируса в обеих командах

В среду тренеры обеих команд, Антонио Конте и Брендан Роджерс, сообщили, что просили отменить матч.

Для «шпор» это уже третья подряд игра, сорвавшаяся из-за коронавируса. Игра с «Брайтоном» в АПЛ была перенесена, с «Ренном» в Лиге конференций — отменена окончательно.