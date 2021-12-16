Матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» перенесли из-за коронавируса

Встреча должна была состояться в субботу в Манчестере. Новая дата матча будет объявлена позднее.

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«Здоровье игроков и персонала — наш приоритет. Учитывая количество людей, которым пришлось отправиться на изоляцию из-за коронавируса, у клуба не было иного выхода, кроме как просить о переносе матча. Совет премьер-лиги принял решение отложить игру на основании рекомендаций медицинских консультантов», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что «МЮ» также на короткий период приостановил тренировочный процесс, чтобы снизить риск дальнейшего заболевания среди игроков и персонала.