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19:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» перенесли из-за коронавируса

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Матч 18-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном» перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в составе хозяев, сообщается на официальном сайте «МЮ».

Манчестер Юнайтед
БрайтонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча должна была состояться в субботу в Манчестере. Новая дата матча будет объявлена позднее.

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«Здоровье игроков и персонала — наш приоритет. Учитывая количество людей, которым пришлось отправиться на изоляцию из-за коронавируса, у клуба не было иного выхода, кроме как просить о переносе матча. Совет премьер-лиги принял решение отложить игру на основании рекомендаций медицинских консультантов», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что «МЮ» также на короткий период приостановил тренировочный процесс, чтобы снизить риск дальнейшего заболевания среди игроков и персонала.

Ранее из-за коронавируса в составе «Манчестер Юнайтед» был перенесен матч 17-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом».

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