Дмитрий Огай может возглавить неудачника КПЛ-2021

Ранее фаворитом на должность наставника был Султан Абильдаев. В ближайшее время в клубе назначат нового директора, а также главного тренера.

Сам Огай не прочь поработать в кызылординской команде, в которой находился в период 2013—2015 годов. Сезон-2021 опытный специалист пропустил.