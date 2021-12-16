Дмитрий Огай может возглавить неудачника КПЛ-2021
Казахстанский тренер Дмитрий Огай может снова возглавить «Кайсар», сообщает Meta-ratings.kz.
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Казахстанский тренер Дмитрий Огай может снова возглавить «Кайсар», сообщает Meta-ratings.kz.
Ранее фаворитом на должность наставника был Султан Абильдаев. В ближайшее время в клубе назначат нового директора, а также главного тренера.
Сам Огай не прочь поработать в кызылординской команде, в которой находился в период 2013—2015 годов. Сезон-2021 опытный специалист пропустил.
Последним клубом 61-летнего Огая был «Жетысу», который он покинул в конце 2020 года. Также в разное время возглавлял «Тобол», «Кайрат», «Тараз», «Иртыш», «Есиль-Богатырь». Имеет опыт работы с российскими клубами «Нефтехимик», «Урал». «Кайсар» занял предпоследнее, 13-е место КПЛ-2021 и вылетел в первую лигу.