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19:05 (мск), источник: Vesti.kz

Дмитрий Огай может возглавить неудачника КПЛ-2021

Казахстанский тренер Дмитрий Огай может снова возглавить «Кайсар», сообщает Meta-ratings.kz.

КайсарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Ранее фаворитом на должность наставника был Султан Абильдаев. В ближайшее время в клубе назначат нового директора, а также главного тренера.

Сам Огай не прочь поработать в кызылординской команде, в которой находился в период 2013—2015 годов. Сезон-2021 опытный специалист пропустил.

Последним клубом 61-летнего Огая был «Жетысу», который он покинул в конце 2020 года. Также в разное время возглавлял «Тобол», «Кайрат», «Тараз», «Иртыш», «Есиль-Богатырь». Имеет опыт работы с российскими клубами «Нефтехимик», «Урал». «Кайсар» занял предпоследнее, 13-е место КПЛ-2021 и вылетел в первую лигу.

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