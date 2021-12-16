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19:36 (мск), источник: Sport24

Асенсио, Бэйл и Лунин сдали положительные тесты на COVID-19

«Реал» объявил, что несколько игроков клуба сдали положительный тест на COVID-19.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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В число заразившихся вошли Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Андрей Лунин, Родриго и член тренерского штаба Давиде Анчелотти.

Ранее стало известно, что положительные тесты сдали Лука Модрич и Марсело.

19 декабря «Реалу» предстоит матч против «Кадиса» в чемпионате Испании.

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