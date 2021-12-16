Асенсио, Бэйл и Лунин сдали положительные тесты на COVID-19
«Реал» объявил, что несколько игроков клуба сдали положительный тест на COVID-19.
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Реал» объявил, что несколько игроков клуба сдали положительный тест на COVID-19.
В число заразившихся вошли Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Андрей Лунин, Родриго и член тренерского штаба Давиде Анчелотти.
Ранее стало известно, что положительные тесты сдали Лука Модрич и Марсело.
19 декабря «Реалу» предстоит матч против «Кадиса» в чемпионате Испании.