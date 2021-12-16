АПЛ перенесла еще 4 матча 18-го тура из-за вспышки коронавируса

«В футбольном клубе “Брентфорд” продолжается вспышка COVID-19. Это привело к закрытию их тренировочной базы, а это значит, что они не могут подготовиться к субботнему матчу. “Уотфорд” также пострадал от вспышки заболеваний, в результате чего их тренировочная база закрывается, а количество игроков, доступных для проведения матча, оказывается недостаточным. “Норвич” не имеет достаточного количества игроков, доступных для проведения матча из-за COVID-19, травм и других заболеваний. В команде “Лестер” произошла вспышка COVID-19, из-за которой в клубе нет достаточного количества игроков, доступных для проведения матча. Тренировочная база основной команды была закрыта сегодня утром, чтобы помочь сдержать вспышку болезни», — говорится в объяснении Лиги.