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22:30 (мск), источник: Sport24

АПЛ перенесла еще 4 матча 18-го тура из-за вспышки коронавируса

Пресс-служба английской Премьер-лиги опубликовала официальное заявление о переносе 4 матчей 18-го тура чемпионата.

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Встречи «Саутгемптон» — «Брентфорд» (18 декабря), «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» (18 декабря), «Вест Хэм» — «Норвич» (18 декабря) и «Эвертон» — «Лестер» (19 декабря) были перенесены после консультации Лиги с клубами. Ранее АПЛ также объявляла о переносе матча «Манчестер Юнайтед» против «Брайтона» (18 декабря).

«В футбольном клубе “Брентфорд” продолжается вспышка COVID-19. Это привело к закрытию их тренировочной базы, а это значит, что они не могут подготовиться к субботнему матчу. “Уотфорд” также пострадал от вспышки заболеваний, в результате чего их тренировочная база закрывается, а количество игроков, доступных для проведения матча, оказывается недостаточным. “Норвич” не имеет достаточного количества игроков, доступных для проведения матча из-за COVID-19, травм и других заболеваний. В команде “Лестер” произошла вспышка COVID-19, из-за которой в клубе нет достаточного количества игроков, доступных для проведения матча. Тренировочная база основной команды была закрыта сегодня утром, чтобы помочь сдержать вспышку болезни», — говорится в объяснении Лиги.

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