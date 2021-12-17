Русского футболиста жестко хейтят в Испании: «Черышев просто жалкий»

Российский полузащитник Денис Черышев снова заставил болельщиков «Валенсии» говорить о себе. И, к сожалению, снова в негативном ключе. В чемпионате Испании хавбек за «летучих мышей» почти не играет.

Зато в Кубке Испании Денис второй раз за две недели вышел в основном составе. На этот раз — против клуба четвертого по силе испанского дивизиона «Арентейро» в 1/32 финала. И провалил матч.

Валенсийцы быстро повели в счете, но так же быстро позволили сопернику отыграться. В итоге на перерыв команды ушли при счете 1:1. А в начале второго тайма Черышева, который особо ничем не запомнился, заменили.

Болельщики «Валенсии» в соцсетях устроили словесную расправу над россиянином.

Кубок полезен тем, что он показывает, что у нас есть игроки, которые не могут играть в первой команде — Черышев, Рачич, Жауме и так далее.

Безумство. Жауме, Черышев, Рачич и Васс жалки.

В последний раз Черышев играл хорошо, когда Югославия существовала как страна.

Болельщики часами стояли в очереди, чтобы купить билет и увидеть команду первого дивизиона, а увидели Черышева. Понятно, что они возмущены.

А Черышев вообще играет?

Не назначили пенальти на Маркосе Андре, гол позорный, Черышев и Рачич кланяются и прощаются. Посмотрим на второй тайм.

К счастью, контракт Черышева заканчивается и это его последний сезон в «Валенсии».