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11:20 (мск), источник: Sport24

Русского футболиста жестко хейтят в Испании: «Черышев просто жалкий»

Провалил матч против команды 4-го дивизиона.

ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Российский полузащитник Денис Черышев снова заставил болельщиков «Валенсии» говорить о себе. И, к сожалению, снова в негативном ключе. В чемпионате Испании хавбек за «летучих мышей» почти не играет.

Зато в Кубке Испании Денис второй раз за две недели вышел в основном составе. На этот раз — против клуба четвертого по силе испанского дивизиона «Арентейро» в 1/32 финала. И провалил матч.

Валенсийцы быстро повели в счете, но так же быстро позволили сопернику отыграться. В итоге на перерыв команды ушли при счете 1:1. А в начале второго тайма Черышева, который особо ничем не запомнился, заменили.

Болельщики «Валенсии» в соцсетях устроили словесную расправу над россиянином.

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Кубок полезен тем, что он показывает, что у нас есть игроки, которые не могут играть в первой команде — Черышев, Рачич, Жауме и так далее.

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Безумство. Жауме, Черышев, Рачич и Васс жалки.

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В последний раз Черышев играл хорошо, когда Югославия существовала как страна.

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Болельщики часами стояли в очереди, чтобы купить билет и увидеть команду первого дивизиона, а увидели Черышева. Понятно, что они возмущены.

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А Черышев вообще играет?

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Не назначили пенальти на Маркосе Андре, гол позорный, Черышев и Рачич кланяются и прощаются. Посмотрим на второй тайм.

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К счастью, контракт Черышева заканчивается и это его последний сезон в «Валенсии».

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Черышев даже в Кубке не может играть.

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