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09:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клубы английской премьер-лиги выступают за приостановку чемпионата до 15 января

Значительное количество клубов английской премьер-лиги предлагают приостановить турнир до 15 января в связи с пандемией коронавируса, сообщает 16 декабря ESPN.

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Источник: AP 2021

По данным источника, руководство клубов считает необходимым поставить турнир на паузу из-за распространения COVID-19 и, в частности, нового штамма «Омикрон».

Согласно предложению, игры премьер-лиги должны возобновиться 15 января. При этом также планируется провести матчи Кубка Англии 8—9 января.

Ранее были перенесены матчи «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» (16 декабря), «Саутгемптон» — «Брентфорд» (18 декабря), «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» (18 декабря), «Вест Хэм» — «Норвич» (18 декабря) и «Эвертон» — «Лестер» (19 декабря). Причиной переноса стала вспышка коронавируса в клубах.

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