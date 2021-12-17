«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» одержали волевую победу над «Ньюкаслом» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» одержали волевую победу над «Ньюкаслом» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 3:1. На гол Джонджо Шелви (7-я минута) хозяева ответили точными ударами Диогу Жоты (21), Мохамеда Салаха (25) и Трента Александер-Арнольда (87).
«Ливерпуль» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл. «Ньюкасл» (10) располагается на 19-й строчке.
В другом матче «Челси» в Лондоне сыграл вничью с «Эвертоном» — 1:1. В составе хозяев отличился Мейсон Маунт (70), у гостей дебютный гол в английской премьер-лиге забил 19-летний защитник Джарред Брантуэйт (74).
Ранее в составе «Челси» и «Ливерпуля» были выявлены несколько случаев коронавируса: у «синих» инфекцией заразились Ромелу Лукаку, Тимо Вернер и Каллум Хадсон-Одои, у «красных» — Фабиньо, Кертис Джонс и Вирджил ван Дейк.