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01:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» одержали волевую победу над «Ньюкаслом» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии.

Ливерпуль
Челси
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Источник: Reuters

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 3:1. На гол Джонджо Шелви (7-я минута) хозяева ответили точными ударами Диогу Жоты (21), Мохамеда Салаха (25) и Трента Александер-Арнольда (87).

Футбол

Англия 2021/2022
Тур 17, 16.12.2021, 22:45

Челси1Эвертон1

«Ливерпуль» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл. «Ньюкасл» (10) располагается на 19-й строчке.

В другом матче «Челси» в Лондоне сыграл вничью с «Эвертоном» — 1:1. В составе хозяев отличился Мейсон Маунт (70), у гостей дебютный гол в английской премьер-лиге забил 19-летний защитник Джарред Брантуэйт (74).

Ранее в составе «Челси» и «Ливерпуля» были выявлены несколько случаев коронавируса: у «синих» инфекцией заразились Ромелу Лукаку, Тимо Вернер и Каллум Хадсон-Одои, у «красных» — Фабиньо, Кертис Джонс и Вирджил ван Дейк.

Ливерпуль
3:1
Первый тайм: 2:1
Ньюкасл Юнайтед
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