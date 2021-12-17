«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 3:1. На гол Джонджо Шелви (7-я минута) хозяева ответили точными ударами Диогу Жоты (21), Мохамеда Салаха (25) и Трента Александер-Арнольда (87).

Футбол Англия 2021/2022 Тур 17, 16.12.2021, 22:45 Челси 1 Эвертон 1

«Ливерпуль» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл. «Ньюкасл» (10) располагается на 19-й строчке.

В другом матче «Челси» в Лондоне сыграл вничью с «Эвертоном» — 1:1. В составе хозяев отличился Мейсон Маунт (70), у гостей дебютный гол в английской премьер-лиге забил 19-летний защитник Джарред Брантуэйт (74).