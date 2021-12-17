Определились пары ⅛ финала Кубка Италии
По завершению всех встреч стадии 1/16 финала определились участники следующей стадии Кубка Италии.
По завершению всех встреч стадии 1/16 финала определились участники следующей стадии Кубка Италии.
Так, из наиболее интересных встреч следует отметить противостояние «Наполи» и «Фиорентины», «Ювентуса и “Сампдории”, а также “Милана” с подопечными Андрея Шевченко — “Дженоа”.
«Аталанта», за которую выступает 26-летний российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук, сыграет с «Венецией».
Все пары ⅛ финала Кубка Италии:
«Аталанта» — «Венеция»
«Интер» — «Эмполи»
«Ювентус» — «Сампдория»
«Лацио» — «Удинезе»
«Милан» — «Дженоа»
«Наполи» — «Фиорентина»
«Рома» — «Лечче»
«Сассуоло» — «Кальяри»
Матчи состоятся в январе 2022 года. Напомним, действующим победителем турнира является туринский «Ювентус», одержавший победу со счётом 2:1 над «Аталантой» в последнем финале.