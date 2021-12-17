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10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Определились пары ⅛ финала Кубка Италии

По завершению всех встреч стадии 1/16 финала определились участники следующей стадии Кубка Италии.

Аталанта
Интер
Ювентус
Лацио
Милан
Наполи
Фиорентина
РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Так, из наиболее интересных встреч следует отметить противостояние «Наполи» и «Фиорентины», «Ювентуса и “Сампдории”, а также “Милана” с подопечными Андрея Шевченко — “Дженоа”.

«Аталанта», за которую выступает 26-летний российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук, сыграет с «Венецией».

Все пары ⅛ финала Кубка Италии:

«Аталанта» — «Венеция»

«Интер» — «Эмполи»

«Ювентус» — «Сампдория»

«Лацио» — «Удинезе»

«Милан» — «Дженоа»

«Наполи» — «Фиорентина»

«Рома» — «Лечче»

«Сассуоло» — «Кальяри»

Матчи состоятся в январе 2022 года. Напомним, действующим победителем турнира является туринский «Ювентус», одержавший победу со счётом 2:1 над «Аталантой» в последнем финале.

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