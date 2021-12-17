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17:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» расторг контракт с Кристианом Эриксеном

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Миланский «Интер» по согласию сторон расторг контракт с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, перенесшим остановку сердца во время матча чемпионата Европы, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Интер
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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что «Интер» расстанется с Эриксеном, так как футболисту будет запрещено играть в Италии из-за установленного дефибриллятора. Сообщалось, что 29-летний полузащитник может возобновить карьеру в датском клубе «Оденсе», где он тренируется последнее время.

Эриксен 12 июня в матче ЕВРО-2020 между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене перенес остановку сердца прямо на поле. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора.

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