«Интер» расторг контракт с Кристианом Эриксеном

Ранее в СМИ появилась информация, что «Интер» расстанется с Эриксеном, так как футболисту будет запрещено играть в Италии из-за установленного дефибриллятора. Сообщалось, что 29-летний полузащитник может возобновить карьеру в датском клубе «Оденсе», где он тренируется последнее время.

Эриксен 12 июня в матче ЕВРО-2020 между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене перенес остановку сердца прямо на поле. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора.