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18:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» после вылета в первую лигу выбрал нового тренера

Кайрат Айманов был утвержден в качестве главного тренера «Жетысу», передает Kozhakhmet_inside_official.

ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Перед ним поставлена задача вернуть талдыкорганский клуб в премьер-лигу. Учитывая наличие в первой лиге «Окжетпеса» и «Кайсара», это довольно непростая задача.

Отмечается, что Айманов будет собирать новую команду. Из прошлогоднего состава останутся те, кто имеет действующее соглашение. С остальными ведутся переговоры.

Напомним, что «Жетысу» неудачно выступил в КПЛ-2021, финишировав на последнем, 14-м месте и вылетев в первую лигу. Тогда командой руководил Ринат Алюетов.

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