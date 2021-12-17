«Жетысу» после вылета в первую лигу выбрал нового тренера
Кайрат Айманов был утвержден в качестве главного тренера «Жетысу», передает Kozhakhmet_inside_official.
ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Кайрат Айманов был утвержден в качестве главного тренера «Жетысу», передает Kozhakhmet_inside_official.
Перед ним поставлена задача вернуть талдыкорганский клуб в премьер-лигу. Учитывая наличие в первой лиге «Окжетпеса» и «Кайсара», это довольно непростая задача.
Отмечается, что Айманов будет собирать новую команду. Из прошлогоднего состава останутся те, кто имеет действующее соглашение. С остальными ведутся переговоры.
Напомним, что «Жетысу» неудачно выступил в КПЛ-2021, финишировав на последнем, 14-м месте и вылетев в первую лигу. Тогда командой руководил Ринат Алюетов.