«Астана» хочет избавиться от защитника
ФК «Астана» пытается расторгнуть контракт с защитником Марком Гурманом, передает Meta-ratings.kz.
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ФК «Астана» пытается расторгнуть контракт с защитником Марком Гурманом, передает Meta-ratings.kz.
Отмечается, что в этом году универсальному футболисту значительно улучшили условия по новому контракту. Затем в июне его отец, генеральный директор клуба Михаил Гурман, по состоянию здоровья покинул свой пост.
В КПЛ-2021 на счету экс-игрока сборной Казахстана 12 матчей. Также Гурман сыграл две игры в Лиге конференций.