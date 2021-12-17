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17 декабря, источник: Vesti.kz

«Астана» хочет избавиться от защитника

ФК «Астана» пытается расторгнуть контракт с защитником Марком Гурманом, передает Meta-ratings.kz.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Отмечается, что в этом году универсальному футболисту значительно улучшили условия по новому контракту. Затем в июне его отец, генеральный директор клуба Михаил Гурман, по состоянию здоровья покинул свой пост.

В КПЛ-2021 на счету экс-игрока сборной Казахстана 12 матчей. Также Гурман сыграл две игры в Лиге конференций.

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