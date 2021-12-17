Черчесов возглавит венгерский «Ференцварош»

По информации источника, между сторонами было достигнуто соглашение, и Черчесов будет представлен в качестве главного тренера в начале следующей недели.

Черчесову 58 лет, он работал в сборной России с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда дошла до ¼ финала на домашнем чемпионате мира-2018 и не сумела выйти из группы в финальной части чемпионата Европы-2020. Также Черчесов работал в московских «Спартаке» и «Динамо», пермском «Амкаре», грозненском «Ахмате», «Легии», с которой выиграл чемпионат Польши.