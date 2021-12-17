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17 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Черчесов возглавит венгерский «Ференцварош»

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Бывший главный тренер команды России по футболу Станислав Черчесов возглавит венгерский «Ференцварош» на следующей неделе, сообщает портал Index.hu.

Ференцварош
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Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, между сторонами было достигнуто соглашение, и Черчесов будет представлен в качестве главного тренера в начале следующей недели.

Черчесову 58 лет, он работал в сборной России с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда дошла до ¼ финала на домашнем чемпионате мира-2018 и не сумела выйти из группы в финальной части чемпионата Европы-2020. Также Черчесов работал в московских «Спартаке» и «Динамо», пермском «Амкаре», грозненском «Ахмате», «Легии», с которой выиграл чемпионат Польши.

«Ференцварош» сообщил об увольнении Петера Штегера с поста главного тренера в понедельник. Клуб выиграл три последних национальных чемпионата.

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