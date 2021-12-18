Левандовский побил рекорд Герда Мюллера по голам в чемпионате Германии за календарный год

Забитыми мячами отличились Томас Мюллер (7-я минута), Дайо Упамекано (57), Лерой Сане (59) и Роберт Левандовский (87). Польский нападающий забил 43-й мяч в нынешнем календарном году, побив рекорд Герда Мюллера (42 гола) в чемпионате страны, который держался с 1972 года.

Мюнхенский клуб провел последний матч в нынешнем году. 33-летний Левандовский в нынешнем сезоне забил 19 голов и отдал голевую передачу в 17 матчах чемпионата Германии.

«Бавария» одержала пятую победу подряд в нынешнем сезоне первенства страны и располагается на первой строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Вольфсбург» занимает 12-е место в таблице с 20 очками.