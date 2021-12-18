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00:57 (мск), источник: ТАСС

Левандовский побил рекорд Герда Мюллера по голам в чемпионате Германии за календарный год

ТАСС, 18 декабря. Футбольный клуб «Бавария» со счетом 4:0 победил «Вольфсбург» в матче 17-го тура тура чемпионата Германии. Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Бавария
ВольфсбургЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Забитыми мячами отличились Томас Мюллер (7-я минута), Дайо Упамекано (57), Лерой Сане (59) и Роберт Левандовский (87). Польский нападающий забил 43-й мяч в нынешнем календарном году, побив рекорд Герда Мюллера (42 гола) в чемпионате страны, который держался с 1972 года.

Мюнхенский клуб провел последний матч в нынешнем году. 33-летний Левандовский в нынешнем сезоне забил 19 голов и отдал голевую передачу в 17 матчах чемпионата Германии.

«Бавария» одержала пятую победу подряд в нынешнем сезоне первенства страны и располагается на первой строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Вольфсбург» занимает 12-е место в таблице с 20 очками.

В следующем матче «Бавария» примет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха 7 января, «Вольфсбург» в гостях сыграет с «Бохумом» 9 января.

Бавария
4:0
Первый тайм: 1:0
Вольфсбург
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