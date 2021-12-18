Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Алавес
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Рома
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Гройтер Фюрт
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Арминия
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Лидс
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Эльче
Футбол. Зарубежный
17.12
Сельта
Эспаньол
31
Футбол. Зарубежный
17.12
Салернитана
Интер
05
Футбол. Зарубежный
17.12
Бавария
Вольфсбург
40
Все события
Фоторепортажи
13Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
10:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Левандовски сравнялся с рекордным показателем Роналду по голам за календарный год

Вчера, в пятницу, 17 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В этой игре отличиться удалось 33-летнему польскому форварду «Баварии» Роберту Левандовскому, для которого этот гол стал 69-м в 2021 календарном году. Как отмечает Marca в «Твиттере», он сравнялся с рекордным показателем португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который в 2013 году достиг аналогичной отметки, выступая за мадридский «Реал».

Во время загрузки произошла ошибка.
Лучшая результативность за календарный год — у Лионеля Месси, забившего 91 гол в 2012 году за «Барселону».

Напомним, благодаря этому голу в матче с «Вольфсбургом» Роберту удалось превзойти рекорд Герда Мюллера по количеству голов за календарный год в чемпионате Германии. В 1972 году легендарный немец забил 42 гола.

Читайте также
Бавария
4:0
Первый тайм: 1:0
Вольфсбург
 Эксперты рассказали как правильно похудеть к Новому Году!
Игра, которая удивила мир!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь