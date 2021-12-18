Левандовски сравнялся с рекордным показателем Роналду по голам за календарный год

В этой игре отличиться удалось 33-летнему польскому форварду «Баварии» Роберту Левандовскому, для которого этот гол стал 69-м в 2021 календарном году. Как отмечает Marca в «Твиттере», он сравнялся с рекордным показателем португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который в 2013 году достиг аналогичной отметки, выступая за мадридский «Реал».
Лучшая результативность за календарный год — у Лионеля Месси, забившего 91 гол в 2012 году за «Барселону».
Напомним, благодаря этому голу в матче с «Вольфсбургом» Роберту удалось превзойти рекорд Герда Мюллера по количеству голов за календарный год в чемпионате Германии. В 1972 году легендарный немец забил 42 гола.