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10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Шевченко установил антирекорд в «Дженоа»

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Дженоа». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Таким образом, главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко установил антирекорд итальянского клуба, не сумев добиться победы ни в одном из первых 6 матчей Серии А во главе команды. Напомним, под руководством украинского тренера «Дженоа» проиграл в 5 матчах и один раз сыграл вничью с «Удинезе» (0:0). Первую и единственную на данный момент победу «Дженоа» под руководством Шевченко одержал в матче 2-го раунда Кубка Италии с «Салернитаной» (1:0).

Напомним, Шевченко стал главным тренером «Дженоа» 7 ноября. В своей тренерской карьере Шевченко успел поработать главным тренером только в сборной Украины.

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