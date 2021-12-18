Андрей Шевченко установил антирекорд в «Дженоа»

Таким образом, главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко установил антирекорд итальянского клуба, не сумев добиться победы ни в одном из первых 6 матчей Серии А во главе команды. Напомним, под руководством украинского тренера «Дженоа» проиграл в 5 матчах и один раз сыграл вничью с «Удинезе» (0:0). Первую и единственную на данный момент победу «Дженоа» под руководством Шевченко одержал в матче 2-го раунда Кубка Италии с «Салернитаной» (1:0).